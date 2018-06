Ca in fiecare an, senioara modei romanesti primeste vizitatori speciali de ziua sa de nastere. Ieri, Zina Dumitrescu a implinit 82 de ani. Desi de multi ani se afla in grija unui centru din Snagov, fosta creatoare de moda are destui oameni dragi care o viziteaza. Ca in fiecare an, de ziua ei a fost inconjurata din nou de fostele sale manechine, in frunte cu Dana Savuica, care de fiecare data tine sa-i pregateasca ceva special. Pe langa aceasta, tortul aniversar i-a fost adus de frumoasele Adela David, Maria Andrei, Daniela Androne, Cristina Nedelcu (Miss Montreal 1992), Valentina Pelinel si…