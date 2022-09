O intreaga dezbatere a inceput in Africa de Sud, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, privind chestiunea returnarii de catre Londra a unui celebru diamant folosit la unul dintre atributele regale: sceptrul. Deși este rar vazut, a fost așezat pe sicriul reginei in catedrala Westminster Abbey. Este vorba de uriașul diamant Cullinan. Diamantul care se […] The post Fostele colonii vaneaza bijuteriile Casei Regale britanice. Africa de Sud cere inapoi uriașul diamant Cullinan, simbolul puterii monarhiei first appeared on Ziarul National .