Stiri pe aceeasi tema

- Eva Kaili, fosta vicepresedinta a Parlamentului European, proaspat revocata din funcție in urma scandalului de corupție in care este implicata, a fost inculpata si dusa in arest, alaturi de alte trei persoane, duminica in Belgia. Ea nu a putut beneficia de imunitatea parlamentara pentru ca a fost prinsa…

- Vicepresedinta elena a Parlamentului European, Eva Kaili, si alte trei persoane au fost inculpate si incarcerate duminica in Belgia intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul in cadrul acestei institutii a Uniunii Europene, a declarat pentru AFP o sursa judiciara, relateaza…

- Vicepresedinta elena a Parlamentului European, Eva Kaili, si alte trei persoane au fost inculpate si incarcerate duminica in Belgia intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul in cadrul acestei institutii a Uniunii Europene. Parchetul federal nu a furnizat niciun nume cand a…

- Eva Kaili, vicepresedinta proaspat sanctionata a Parlamentului European, si alte trei persoane au fost arestate duminica si puse oficial sub acuzare in Belgia, in cadrul anchetei anticoruptie ce vizeaza aceasta institutie europeana, asupra careia Qatarul ar fi incercat sa-si exercite influenta, a…

- Vicepresedinta elena a Parlamentului European, Eva Kaili, si alte trei persoane au fost inculpate si incarcerate duminica in Belgia intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul in cadrul acestei institutii a Uniunii Europene. Parchetul federal nu a furnizat niciun nume cand a…

- Eurodeputata socialista greaca Eva Kaili (foto), unul dintre vicepresedintii Parlamentului European, a fost arestata vineri seara la Bruxelles in cadrul unei anchete privind suspiciuni de coruptie in care este implicat Qatar-ul, a declarat o sursa apropiata dosarului, relateaza AFP. Alte patru arestari…

- Eurodeputata socialista greaca Eva Kaili, unul dintre vicepresedintii Parlamentului European, a fost arestata, vineri seara, la Bruxelles, in cadrul unei anchete privind suspiciuni de coruptie in care este implicat Qatar-ul, a declarat o sursa apropiata dosarului, relateaza AFP,

- Eurodeputata socialista greaca Eva Kaili, unul dintre vicepresedintii Parlamentului European, a fost arestata vineri seara la Bruxelles in cadrul unei anchete privind suspiciuni de coruptie in care este implicat Qatar-ul, a spus o sursa apropiata dosarului, citata AFP.