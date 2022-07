Stiri pe aceeasi tema

- Sondajul inițiat de GSP.ro, privind echipele preferate ale cititorilor ziarului, are o concluzie incontestabila: FCSB e, de departe, pe primul loc in opțiunile fanilor dintre toate cele 9 echipe care s-au format din cele 4 mari branduri din trecut ale fotbalului romanesc: Steaua, Dinamo, Rapid, Universitatea…

- Mihai Gainușa și-a scos pensiunea la vanzare cu 545.000 euro. Fosta vedeta de televiziune a inceput construcția vilei de la Cheia in 2005 cu bani europeni, o parte din fonduri. Dupa ani in care cu greu gaseai un loc in resortul ”Gainusa de munte” (a devenit rapid un reper in randul celor ce-și doresc…

- Adelina Pestrițu s-a autoironizat, dupa ce fanii au taxat-o dur in urma unei gafe pe care a facut-o pe social media. Fosta prezentatoare TV a pronunțat greșit numele unui brand de cosmetice. Adelina Pestrițu a ajuns ținta rautaților și a glumelor pe rețelele de socializare, dupa ce a pronunțat greșit…

- Raluca Pastrama a devenit mama pentru a treia oara! Fosta soție a lui Pepe a traversat o perioada cu emoții uriașe. Aceasta a divorțat de tatal fetițelor sale, s-a casatorit din nou pentru a doua oara, iar acum iși ține al treilea copil in brațe. Vedeta a nascut la doar cateva zile de la nunta. […]…

- Odata cu preluarea a 50% dintre acțiunile clubului de catre omul de afaceri Dan Șucu, Rapid a prezentat planurile pentru doua baze noi: una pentru „promovarea sportului de masa”, cealalta pentru pregatirea formației de seniori și celor mai mari echipe de juniori ale clubului. Odata cu cooptarea lui…

- Fotbalul romanesc este din nou in doliu, dupa ce Simion Mironaș s-a stins din viața, la numai 56 de ani. In Liga 1, acesta a evoluat la echipe precum Gloria Bistrița, Dinamo, Rapid și FC Argeș. Anunțul a fost facut de fostul club al fotbalistului, Gloria Bistrița. Citește și:VIDEO. Zi speciala la…

- O fosta vedeta Pro TV a fost data in judecata. Aceasta este obligata sa achite suma de 45.344,72 lei, aproximativ 10.000 de euro. Judecatorii au admis recent acțiunea formulata de Opera Naționala București (ONB). De la ce a pornit totul și cum s-a ajuns in aceasta situație? ,,Instanța respinge excepția…