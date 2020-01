Stiri pe aceeasi tema

- Un buzoian a alertat autoritațile, la finalul saptamanii trecute, cand a sunat la 112 și a anunțat ca pleaca spre Ploiești, pentru a-și ucide fosta concubina. Omul era decis sa se razbune pe fosta iubita, care l-ar fi bagat in datorii. Polițiștii l-au prins intr-un local din zona Garii de Vest, inainte…

- Marți, 21 ianuarie 2020, polițiștii din Sebeș au luat masura reținerii, pentru o perioada de 24 de ore, fața de un barbat de 29 ani, din municipiu. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, la data de 21 ianuarie 2020, in jurul orei 13.40, și-ar fi agresat fosta concubina, pe strada, imediat dupa ce…

- Un barbat de 42 de ani, din Dambovita, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru ca a incalcat ordinul de protectie impus de politisti si si-a terorizat fosta iubita in ultimele doua luni.

- Un barbat in varsta de 48 de ani, din comuna Orlea, a fost retinut pentru omor calificat si talharie calificata, el fiind acuzat ca in seara zilei de 11 decembrie a omorat o femeie de 83 de ani, in locuinta careia a intrat fara drept si de unde a sustras suma de 10.000 de lei si un telefon, se arata…

- Un barbat, de 45 de ani, din comuna Slivilesti, Gorj, banuit de savarșirea infracțiunii de violența domestica, a fost reținut ieri. In urma cu o zi, acesta ar fi exercitat acte de violența asupra fostei sale soții, de 44 de ani, din aceeași localitate. In timp ce aceștia se aflau pe o strada din Motru…

- Un barbat a patruns prin efractie in casa din Rochester, New York, a unei femei in varsta de 82 de ani, insa intamplarea nu s-a terminat bine pentru el, relateaza CNN, potrivit Agerpres. Femeia a povestit ca se pregatea sa mearga la culcare, joia trecuta, cand un barbat a batut la usa sa cerandu-i…

- Pentru ca nu se putea opri din baut, un barbat din Botoșani a fost inchis in apartament de familia care nu mai știa ce sa faca sa-l ajute. Oamenii l-au incuiat in casa, insa este clar ca nu s-au gandit nicio clipa la ce i-ar putea trece prin minte omului.

- Un barbat de 71 de ani e acuzat ca ar fi otravit fantana din localitate! Iar acuzatia vine chiar din partea fostei sale sotii, femeia fiind convinsa ca cel alaturi de care si-a petrecut 30 de ani din viata a vrut, cu orice pret, sa-i faca rau! Evident, barbatul are o alta varianta.