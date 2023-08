Stiri pe aceeasi tema

- Patronul care deține majoritatea din acțiunile firmei Flagas SRL, din care face parte stația GPL din Crevedia care a explodat sambata seara, este Ionuț Doldurea, fiul primarului PSD din Caracal. ISU Dambovița a pecizat ca stația nu mai avea autorizație se securitate la incendiu din 2020.

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL aflata pe DN 1A, in localitatea Crevedia, judetul Dambovita, cinci persoane fiind ranite, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.

- Dupa exploziile devastatoare survenite la stația de GPL din Crevedia, intreaga țara a așteptat cu sufletul la gura informații despre impactul asupra mediului și calitatea aerului. Intr-un anunț anticipat cu nerabdare, Agenția Naționala pentru Protecția Mediului vine in fața opiniei publice cu vești…

- VIDEO| MOMENTUL EXACT al celei de-a doua explozii de la Crevedia, la o statie GPL: 46 de oameni internați la spital, dintre care opt sunt intubati MOMENTUL EXACT al celei de-a doua explozii de la Crevedia, la o statie GPL: 46 de oameni internați la spital, dintre care opt sunt intubati Mai multe explozii…

- Autoritațile din Dambovița și nu numai sunt in alerta dupa exploziile in lanț care au avut loc la stația GPL, sambata seara, in comuna Crevedia. Peste 100 de pompieri lupta cu flacarile care au urmat dupa deflagrația puternica. Potrivit realitatea.net, pana in acest moment ar exista un mort, iar cel…

- S-a activat Planul Roșu de Intervenție in județul Dambovița dupa explozia urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia . Avand in vedere numarul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție ISU Dambovița a transmis un mesaj de avertizare prin…

- UPDATE 20:03La fața locului a fost alocata și autospeciala transport roboți. Totodata, pentru protecția populației s-a luat masura preventiva de evacuare, pe o raza de 300 de metri.UPDATE 20:00"Avand in vedere degajarile mari de fum, pentru protecția populației aflata in proximitatea zonei de manifestare…

- UPDATE 19:45 - Autoritațile au emis plan roșu de intervenție la nivelul județului Dambovița. UPDATE 19:35 ISU Dambovița Explozie urmata de incendiu la o stație GPL din localitatea Crevedia Forțe alocate: 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 1 autospeciala de intervenție la inalțime, 3 ambulanțe…