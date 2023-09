Stiri pe aceeasi tema

- Lambada a fost mereu o prezența discreta in lumea mondena și rare sunt momentele in care posteaza in mediul online. Doar ca, de aceasta data, fosta soție a lui Tzanca Uraganu a distribuit un mesaj care a ridicat semne de intrebare in randul fanilor.

- Catalin Bordea a avut prima reacție dupa ce a vazut pozele cu Livia, fosta lui soție, și Spike, prietenul care i-a fost cavaler de onoare la nunta, sarutandu-se. Comediantul nu a ezitat sa iși spuna parerea despre aceasta situație.In luna iulie, Catalin Bordea și Livia semnau actele de divorț la notar,…

- Catalin Bordea a fost rezervat cu declarațiile privind divorțul de Livia și motivele care au dus la separarea lor. Acesta a postat recent pe pagina sa de Instagram un mesaj dupa ce fosta soție ar fi fost surprinsa in compania altui barbat.

- O desparțire pe care puțini ar fi putut sa o anticipeze și o noua idila ce a starnit un val uriaș de critici. Spike, reacție incredibila dupa ce a fost prins cu Livia, fosta soție a lui Catalin Bordea. Ce a avut de spus cantarețul, care a fost chiar cavaler de onoare la nunta celor […] The post Spike,…

- Catalin Bordea nu s-a mai abținut și a avut o reacție neașteptata, dupa ce a aflat ca fosta lui soție, Livia, se iubește cu bunul lui prieten, Spike. Ce mesaj a postat juratul de la iUmor pe o rețea de socializare.

- Una dintre cele mai solide casnicii din showbizul romanesc s-a incheiat in urma cu cateva luni! Catalin Bordea și partenera sa de viața, Livia, au luat decizia de a se separa, iar bruneta se pare ca iubește din nou.

- Bobby Paunescu a distribuit pe rețelele sociale imagini provocatoare alaturi de Alexandra Dinu, fosta soție a lui Adrian Mutu, chiar din dormitorul vilei sale din Positano, Italia.Internauții au comentan pe marginea imaginilor publicate de Bobby Paunescu și au inceput sa speculeze o presupusa relație…

- Cu toate ca este o prezența discreta in spațiul public, evitand aparițiile in presa și la emisiuni, Misha face furori in mediul online, admiratorii sai apreciind fiecare imagine publicata de ea. Fosta soție a lui Connect-R a bifat recent o apariție de vis la plaja. Superba blonda a uitat de costumul…