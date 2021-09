Stiri pe aceeasi tema

- La noua ani de la divorțul de Iulia, celebrul designer Mihai Albu rupe tacerea. De ce fosta soție ii pastreaza numele de familie, deși cei doi nu mai au nicio treaba. Mihai Albu, un designer de Cartea Recordurilor, a fost casatorit cu Iulia Albu, jurat la emisiunea ”Splash! Vedete la apa!” (Antena 1),…

- Unul dintre cele mai mari evenimente ale anului au avut loc chiar ieri in Izvorani, asta deoarece Simona Halep și milionarul Toni Iuruc s-au casatorit civil. Aceștia au fost conduși in fața ofițerului de stare civila de niște nași foarte bogați și pe care toata lumea ii cunoaște.

- Un barbat din comuna Gradistea, judetul Ilfov, si-a injunghiat duminica dupa-masa fosta sotie si fosta soacra, iar apoi s-a sinucis. Atacatorul, in varsta de 56 de ani, a intrat in casa fostei neveste si lovit-o de mai multe ori cu un cutit.

- Atacul sangeros a avut loc, astazi, in casa fostei sotii a barbatului, din comuna Gradistea, judetul Ilfov. Politistii au fost alertati prin 112 de catre o vecina, transmite Antena 3 . Barbatul din comuna Gradistea, judetul Ilfov, in varsta de 56 de ani, a intrat cu forta in casa fostei sotii, pe care…

- Timp de 5 ani, Razvan Simion (40 de ani) a format un cuplu cu Lidia Buble (28 de ani). Fosta pereche s-a desparțit in 2020. Deși s-au desparțit, continua sa lucreze impreuna. „Ne ințelegem foarte bine. Noi lucram in continuare impreuna. El este managerul meu. Suntem doi oameni maturi care au știut sa…

- Amalia Țirca și-a schimbat profesia dupa ce și-a dat demisia de la Antena 1. Fosta astroloaga de la „Neatza cu Razvan și Dani” are un job de care e mulțumita și traiește și de cațiva ani o frumoasa poveste de dragoste. Amalia Țirca a prezentat horoscopul ani de zile in matinalul de la Antena 1. Era…