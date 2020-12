Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, a donat mai mult de 3 miliarde de lire sterline (4 miliarde de dolari) catre organizații de caritate care lupta in prima linie pentru a ajuta stoparea pandemiei. Intr-o postare pe blog, Mackenzie Scott, cunoscuta anterior ca Mackenzie Bezos, a spus ca a…

- Elon Musk ocupa locul intai in clasamentul „Business Person of the Year”, realizat de revista americana Fortune. Averea fondatorului Tesla a crescut anul acesta cu 115 miliarde de dolari si a ajuns la 142 de miliarde de dolari, anunța MEDIAFAX. Astfel, miliardarul in varsta de 49 de ani a…

- In urma cu un an de zile Elon Musk, șeful Tesla, a spus ca mașinile autonome vor face ca valoarea companiei va depași 500 de miliarde de dolari. Marți capitalizarea bursiera a Tesla a depașit 520 de miliarde de dolari, ca urmare a creșterii cu 5,1% a acțiunilor companiei, pana la 548 de dolari pe acțiune,…

- Elon Musk l-a depașit pe Bill Gates și a devenit al doilea cel mai bogat om din lume, dupa Jeff Bezos. Musk și-a adaugat $7,2 miliarde la avere in aceasta noapte, dupa creșterea acțiunilor Tesla pe bursa, ajungand sa fie creditat cu $127,9 miliarde. De la inceputul anului averea lui Musk a crescut cu…