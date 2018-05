Georgina Chapman, fosta soție a lui Harvey Weinstein, a vorbit pentru prima oara despre viața ei dupa scandalul de harțuire sexuala in care a fost implicat producatorul de la Hollywood. Intr-un interviu amplu acordat recent revistei Vogue, designerul Georgina Chapman, care a fost casatorita cu Harvey Weinstein timp de 10 ani, a vorbit pentru prima oara despre viața ei dupa izbucnirea scandalului in care fostul ei soț a fost acuzat de zeci de femei de harțuire sexuala, la sfarșitul lui 2017. “O parte din mine a fost atat de naiva. Am avut momente de furie. Am avut momente de confuzie. Am avut…