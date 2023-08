Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o și la retur pe CSKA 1948 Sofia, scor 3-2, și s-a calificat in turul 3 preliminar din Conference League cu 4-2 la general. Adrian Șut (24 de ani), mijlocașul roș-albaștrilor, a analizat partida de pe arena „Arcul de Triumf”. Fotbalistul vicecampioanei Romaniei a spus ca prima repriza…

- Sepsi i-a dat scor de neprezentare lui Dinamo, 3-0, pe Arcul de Triumf, iar de acum covasnenii se gandesc doar la manșa retur a meciului cu CSKA Sofia, din turul II preliminar al Conference League. Returul dintre Sepsi și CSKA Sofia e programat joi, 3 august, de la 20:00 Daca trece de CSKA Sofia, Sepsi…

- Dinamo – Sepsi 0-3. Echipa lui Ovidiu Burca a fost invinsa de catre Sepsi Sf. Gheorghe in etapa a treia a Ligii 1. Partida a avut loc pe stadionul Arcul de Triumf. Meciul cu Dinamo a fost ultimul pentru Sepsi inaintea returului cu CSKA Sofia, din preliminariile Conference League. In partida tur, oamenii…

- Dupa 0-3 cu Sepsi, a treia infrangere din tot atatea etape, Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, spune ca are in continuare incredere in echipa. La finalul partidei de pe stadionul Arcul de Triumf, oficialul „cainilor” s-a declarat suparat de inceputul slab de sezon, dar spune ca este…

- FCSB s-a impus pe terenul celor de la CSKA 1948 Sofia, scor 1-0, in prima manșa a turului doi preliminar din Conference League. Meciul retur dintre FCSB și bulgari este programat sa se dispute pe data de 3 august, pe stadionul Arcul de Triumf din Capitala. Citește și: A murit Sinead O’Connor. In urma…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Dumitru Dragomir, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat prestația roș-albaștrilor. Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul de Triumf.…

- Florentin Petre, in varsta de 47 de ani, a divorțat in urma cu un an de soție, iar de atunci, aceasta a facut declarații care l-au deranjat pe fostul fotbalist, astfel ca acesta a ținut sa puna punct speculațiilor. Fostul capitan al celor de la Dinamo și jucator cu 50 de meciuri in tricoul lui CSKA…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, susține ca CSKA 1948 Sofia le-a propus roș-albaștrilor ca meciul tur din preliminariile Conference League sa se joace la București, nu in Bulgaria, cum era programarea. FCSB a refuzat cererea bulgarilor și va juca meciul retur pe „Arcul de Triumf”, pe 3 august. UEFA…