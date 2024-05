Stiri pe aceeasi tema

- Elena a surprins cu mesajul transmis la aproape doua luni de la anunțul divorțului de CRBL. Dansatoarea și coregrafa a glumit pe seama situației sale amoroase, dupa separarea de artist. La inceputul lunii aprilie s-a aflat ca CRBL și Elena divorțeaza dupa 16 ani de casnicie. Ei nu au vorbit atunci despre…

- Cum s-a intamplat totulDupa aproximativ 40 de ani de casatorie, barbatul de 61 de ani și-a parasit soția pentru o alta femeie, arata click.ro. Noul cuplu a decis sa se mute pe aceeași strada, la doar cateva sute de metri de locuința fostei soții. Aceasta, o femeie de 59 de ani, a fost profund afectata…

- Platformele de social media sunt in creștere rapida in Romania, cu Facebook, Instagram și TikTok avand un impact semnificativ. The post MEDIUL ONLINE Romania demonstreaza o prezența puternica pe internet first appeared on Informatia Zilei .

- CRBL a anunțat divorțul de soție! Cu ce se ocupa fosta partenera a cunoscutului artist, Elena Andreianu. Imagini spectaculoase de la nunta pe care au avut-o in anul 2006. Cei doi au trait multe momente frumoase impreuna.

- Dupa o casatorie de trei ani și o relație de patru, Oana Radu și Catalin Dobrescu au divorțat in luna noiembrie a anului trecut. Deși au pastrat discreția in perioada divorțului, acum ies la iveala multe detalii ascunse.

- Alexia Eram, in varsta de 23 de ani, are o cariera de succes in mediul online, unde a adunat un numar impresionant de fani. Fiica Andreei Esca este implicata in tot felul de proiecte, astfel ca a fost nevoita sa-și angajeze o echipa pentru a prelua din responsabilitați, dar și pentru ca aparițiile sale…

- In ediția 15 din Power Couple Romania de pe 6 martie 2024, Daiana Anghel și Sorin Gonțea au fost eliminați din competiție. La scurt timp de la difuzarea momentului in care aceștia au plecat acasa, soția chef-ului a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele sociale.