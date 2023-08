Stiri pe aceeasi tema

- Noi vești ingrijoratoare despre fosta soție a lui Petre Roman. Starea sa de sanatate s-a degradat, iar Mioara Roman a ajuns din nou la spital. Oana Roman, mesaj transmis „printre lacrimi” despre ce se intampla acum cu mama sa. Mioara Roman a ajuns din nou la spital Oana Roman a fost nevoita sa se intoarca…

- Catalin Bordea nu renunța la un obicei pe care l-a dobandit alaturi de fosta lui soție, Livia. Ce a ales sa pastreze comediantul din vechile indelenticiri, chiar daca nu mai sunt alaturi de fosta lui partenera. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- In cursul zilei de ieri Catalin Bordea a anunțat oficial, desparțirea de femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu. Celebrul comediant a anunțat ca au semnat actele de divorț și ca au luat-o pe drumuri separate. Ce declara Catalin Bordea in trecut, despre fosta…

- Catalin Bordea nu are nevoie de prea multe prezentari, insa puțini sunt cei care știau cum arata, cine este și cum a inceput povestea de dragoste a celebrului comediant cu femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu. Tanara, Livia, care cel mai probabil și-a…

- Catalin Bordea (38 de ani) se pare ca este distrus sufletește dupa separarea de soția sa, Livia (33 de ani) care a ales sa paraseasca caminul conjugal. Paparazii Click! au fost zilele trecute pe urmele sale și l-au surprins la alergat in padurea Baneasa la bustul gol trist, singur și ingandurat. Catalin…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Alba Iulia, care a incercat sa iși ucida fosta soție, a scapat cu o pedeapsa de doar 5 ani și 6 luni de inchisoare, dupa ce a recunoscut faptele. Femeia a ajuns la spital cu un cuțit infipt in cap.

- Fosta iubita a cantarețului de manele Nicolae Guța a fost dusa in stare grava in spital, dupa ce ar fi fost lovita cu ciocanul de actualul soț.Potrivit StirileProTV.ro, cei doi se aflau acasa cand au inceput sa se certe, iar intr-un moment de furie, barbatul a lovit-o cu putere. Speriat, soțul femeii…

- Bombonica Prodana, fosta soție a lui Liviu Dragnea, este in prezent maestru Theta Healing. Fostul lider PSD a divorțat de soția sa in 2015, dupa 28 de ani, și unii au pus desparțirea pe seama Irinei Tanase. In ce consta tehnica de vindecare Theta Healing. Theta Healing-ul este o tehnica de vindecare…