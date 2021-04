Andrei Ștefanescu și soția lui, Antonia, au divorțat in 2020. Perechea s-a separat inca din vara anului trecut. Divorțul a fost finalizat la notar in septembrie, luna in care ar fi aniversat un an de mariaj. Andrei și Antonia au impreuna un fiu, Ayan, in varsta de 4 ani. Cu ocazia aniversarii micuțului din februarie 2021, perechea s-a reunit. Recent, invitata in platoul Chefi la Cuțite, Antonia a dezvaluit lucruri mai puțin știute despre viața ei. Fosta soție a lui Andrei Ștefanescu, Antonia, in lacrimi la Chefi la Cuțite „Eu știu sa fac mai mult mancaruri tradiționale de la mama și de la bunica.…