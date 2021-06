Stiri pe aceeasi tema

- MacKenzie Scott, fosta sotie a fondatorului grupului Amazon, Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a anuntat marti o donatie de 2,74 miliarde de dolari catre 286 de organizatii, inclusiv pentru asociatii artistice si grupuri care militeaza impotriva discriminarilor rasiale, informeaza AFP. Detinand…

- O companie de investiții aparținand lui Bill Gates i-a transferat acțiuni de pe peste 1,8 miliarde de dolari Melindei Gates imediat dupa anunțul divorțului celor doi, scrie Bloomberg. Separarea cuplului de filantropi-miliardari este vazuta ca una dintre cele mai scumpe din lume, dupa divorțul…

- Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a declarat ca sprijina creșterea taxelor pentru companiile americane, relateaza BBC. Comentariile vin in condițiile in care președintele american Joe Biden ia in calcul creșterea taxelor pentru companii de la 21% la 28%. Creșterea…

- Doru Todoruț, solistul de la trupa DeepCentral, este in plin proces cu fosta soție, Rocsana Daliana, care l-a executat silit pentru pensia alimentara a celor trei fetițe pe care le au impreuna. Cantarețul a dat-o și el in judecata pe fosta soție, care i-a luat toți banii din drepturile de autor, la…