Stiri pe aceeasi tema

- Fostul portar Dani Coman (41 de ani) a oferit mai multe detalii incredibile, in direct la GSP Live, despre o legenda care circula in fotbalul romanesc: Dani Coman se batea organizat in lupte ilegale. Apropiații lui Dani Coman susțin ca actualul președinte executiv de la Astra a participat la luptele…

- Un asistent medical din Statele Unite, care a contractat noul coronavirus, a distribuit pe rețelele de socializare fotografii dinainte și dupa imbolnavire pentru a arata modul in care boala i-a afectat organismul, potrivit CNN, citat de digi24.ro.

- Este posibil sa nu fie momentul potrivit pentru achiziționarea unei proprietați, insa oferta incredibila este greu de refuzat pentru unele persoane. Casa este originara din secolul al XVII-lea și dispune de un teatru, o capela și doua terenuri de tenis. Citește și: Condamnat la moarte prin…

- Firea a declarat la inceputul sedintei de Consiliu General ca Primaria a putut cheltui cele 10 milioane de euro anuland sau reducand alte proiecte, relateaza News.ro. "Vreau sa va spun ca in urma rectificarii bugetare la nivel national municipiul Bucuresti a primit zero lei, in conditiile…

- Inconstienta incredibila in Peninsula, in plina pandemie de coronavirus. In ciuda restricțiilor impuse de autoritați, mai mulți italieni din Palermo au fost filmați cum incing gratare au fost filmați dansand in timp ce fac gratare pe acoperișurile blocurilor.

- Fosta mare gimnasta constanteana Camelia Voinea isi ocupa timpul cu lucruri frumoase in plina pandemie de coronavirus. Ajunsa la varsta de 50 de ani, Camelia Voinea a postat pe pagina sa oficiala de facebook un videoclip in care a aratat tuturor exercitiul sau de la sol din 1987, de la Campionatul Mondial…

- Fosta prezentatoare a Observatorului, Andreea Berecleanu a postat, pe contul sau de Facebook, un mesaj in care susține faptul ca i se pare trist ca romanilor sa le fie ceruți bani atunci cand se confrunta cu momente criticice din cauza pandemiei de coronavirus. Aceasta i-a criticat pe cei care organizeaza…

- Fosta jucatoare de tenis Jelena Dokic a transmis un mesaj catre cei care cumpara fara masura, dupa ce a avut surpriza neplacuta de a nu mai gasi nimic de mancare, intr-un supermarket din Australia.