Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Instanța a amanat decizia pentru 9 iulie. Mai exact, magistrații din Romania ar trebui sa ia in considerare ca fosta șefa a DIICOT a executat deja in Italia, respectiv Costa Rica, o parte din condamnarea primita in Romania, pentru fapte de corupție, și sa nu execute pedeapsa de doua ori, și…

- Mai exact, magistrații din Romania ar trebui sa ia in considerare ca fosta șefa a DIICOT a executat deja in Italia, respectiv Costa Rica, o parte din condamnarea primita in Romania, pentru fapte de corupție, și sa nu execute pedeapsa de doua ori, și la noi in țara.In anul 2018, Alina Bica a fost condamnata…

- Puțini microbiști s-ar fi așteptat ca șefa Parchetului European sa se imbrace lejer, sa-și puna eșarfa cu echipa naționala și sa mearga pe stadion, la Romania-Blegia. Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost surprinsa la hotelul Hilton din Koln, chiar inainte de meciul Romania - Belgia. Aceasta…

- Proiectul de lege propus de Ministerul Justiției, prin care costurile aducerii fugarilor in țara vor fi suportate chiar de catre cei care s-au sustras condamnarii și au fugit, a fost promulgat luni, 3 iunie, de președintele Klaus Iohannis.Legea are in vedere 2 variante. Daca fugarul se sustrage de la…

- „Nu exista țari curate. Și ma refer nu doar la chestiuni de frauda financiara sau cu fonduri europene, ci și la probleme de fiscalitate. Uitandu-ne in spatele tuturor acestor lucruri, putem observa ca exista crima organizata – cu structuri care alcatuiesc grupuri de crima organizata care acționeaza…

- Udrea declara,la acea vreme, intr-un interviu, ca a intervenit la Victor Ponta pentru numirea Laurei Codruta Kovesi la conducerea DNA si ca Florian Coldea a fost cel care a propus revenirea lui Kovesi de la Bruxelles, afirmand ca cei doi au "o foarte buna relatie".Dezvaluirile fostul ministrului au…

- Elena Udrea a povestit, in 2015, ca a depus un denunț la DNA impotriva lui Florian Coldea, pe atunci director interimar SRI. Il acuza ca ar fi instrumentat campania impotriva sa și spunea ca i-ar fi cerut fostului sau soț, Dorin Cocoș, sa ii dea 500.000 de euro.Elena Udrea: Mi-a zis ca, la solicitarea…

- Laura Codruța Kovesi ar fi preluat intenționat dosarul vaccinurilor pentru a ascunde faptele. Sunt declarațiile explozive facute de Victor Ponta la Realitatea PLUS. Citește și: Rudele și prietenii tinerilor uciși de Vlad Pascu organizeaza, in aceasta seara, un manifest in memoria lor Fostul premier…