- Fosta sefa a statului din Coreea de Sud, Park Guen-hye, a fost condamnata vineri de un tribunal din Seul la 24 de ani de inchisoare pentru rolul ei in scandalul de coruptie care a dus la destituirea sa in ianuarie 2017, transmit agentiile de presa internationale.

- Un tribunal sud-coreean a emis joi un mandat de arestare impotriva fostului presedinte Lee Myung-bak, la cateva zile dupa un interogatoriu maraton condus de procurori pentru acuzatii de coruptie, transmite AFP, citand agentia Yonhap. Lee Myung-bak, in varsta de 76 de ani, presedinte intre…

- Parchetul din Coreea de Sud a cerut marti condamnarea la 30 de ani de inchisoare a fostei presedinte Park Geun-hye, destituita in urma unui vast scandal de coruptie, care a scos la iveala legaturi nesanatoase intre lumea afacerilor si politica, scrie AFP, citata de News.ro . Destituirea lui Park, in…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au condamnat-o pe judecatoarea Geanina Terceanu la 7 ani de inchisoare pentru ca a primit mita 220.000 de euro ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la ultimul…

- Justitia din Bangladesh a condamnat-o joi pe sefa opozitiei Khaleda Zia la cinci ani de inchisoare pentru coruptie, transmite AFP. Prim-ministru de doua ori, sefa pe o perioada indelungata a Partidului Nationalist din Bangladesh (BNP), Zia a fost judecata pentru deturnarea a 21 milioane de taka (206.000…