Stiri pe aceeasi tema

- In urma publicarii in spațiul public a unei fotografii in care procurorul Laura Codruța Koveși apare in aceeași incapere cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cu George Maior, actualul ambasador roman la Washington, Q Magazine a solicitat un punct de vedere fostului sef al DNA.Potrivit…

- Omul de televiziune Florin Calinescu vine cu o provocare inedita pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea. Acesta ii cere sa renunte la la emisiunile favorabile in care nu primeste nicio intrebare, care sa il puna in dificultate, si sa vina fata in fata cu el pentru a flat "cum sta". Aceasta provocare…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, solicita luni, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Reacția liderului PMP vine in contextul in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, a publicat o fotografie Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, fost premier al Romaniei, a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie in care apare Liviu Dragnea, alaturi de George Maior, fara a spune cand a fost realizata. In aceeași fotografie, in fundal, apare și Laura Codruța Kovesi, la un eveniment ce pare a fi privat,…

- Declarații - șoc facute de George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, dupa audierea din Comisia SRI. "Am spus ca domnul Georgescu a fost un bun profesionist la ANI doat ca serviciul nu produce dosare, doar transmite informații. Am discutat de protocoale, de proceduri interne.…

- Solicitarea președintelui PSD Liviu Dragnea, care a anunțat sambata seara, dupa ședința Comitetului Executiv al partidului, ca a solicitat guvernului sa inceapa procedurile pentru rechemarea din post a ambasadorului roman la Washington, George Maior, ”este in afara oricaror reguli ale diplomației și…

- Liviu Dragnea a declarat, sambata, dupa CEx PSD, ca i-a cerut premierului Viorica Dancila o ordonanța de urgența pentru anularea protocoalelor. „S-a discutat despre situația protocoalelor. I s-a cerut premierului o OUG pentru anularea protocoalelor și a efectelor acestor protocoale”, a spus Dragnea.…

- Teodor Meleșcanu, ministrul Afacerilor Externe, susține, referitor la intalnirea ambasadorului roman la Washington, George Maior, cu ministrul american al Energiei, Rick Perry, ca reprezentantul SUA a cerut asigurarea concordanței intre textul legii off-shore și anexa prin care se fac calculele de deducerea…