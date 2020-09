Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura pentru Primaria Timișoara de la Curtea de Apel. Municipalitatea este obligata sa o repuna in funcție pe Maria Stoianov, fosta șefa de la Direcția de Asistența Sociala, eliberata din funcție in 2017. Mai mult, trebuie sa-i plateasca și despagubiri: toate salariile indexate, majorate și recalculate…

- Avocatul Catalin Serban a murit, vineri, la Spitalul Victor Babeș din Timișoara de coronavirus, dupa ce se imbolnavise in concediul din Grecia. Omul avea 44 de ani si a fost vicepresedinte al Curtii de Apel Timisoara intre 2009 si 2012. Potrivit medicilor, nu avusese alte afecțiuni. Nu Familia si prietenii…

- Cinci ofertanți doresc sa realizeze lucrarile de amenajare a Caminului pentru persoane fara adapost din Strada Panselelor nr 23, scoase la licitație de primarie. Eren Cons SRL, Asocierea dintre Har&H SRL și Romfit Group SRL, firma italiana Manelli Impresa, SC Center Akces Comserv SRL și Stadi Design…

- Primaria Brașov a publicat anunțul de licitație privind execuția lucrarilor pentru amenajarea Caminului pentru persoane fara adapost, pe str. Panselelor nr. 23. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 17 august 2020. Valoarea estimata a achiziției este de 15.329.531,49 lei + TVA, fondurile…

- CJ Hunedoara angajeaza o casa de avocatura pe banii hunedorenilor pentru a apara instituția din cauza neințelegerilor avute cu proprii angajați. Mai exact sunt doua procese pe care CJ Hunedoara le are pe rolul instanțelor de judecata din țara. In primul caz este vorba de cazul ”Guran”. Carmen…

- Persoanele care sosesc in Romania din țari in care rata de imbolnavire cu coronavirus este cel mult egala cu cea de la noi din țara nu mai sunt nevoite sa stea in izolare cele 14 zile, se arata intr-o noua hotarare a Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Hotararea CNSU nr. 33/2020…

- Primarul Timisoarei Nicolae Robu anunta in 2018 ca a deschis un proces prin care le-a cerut judecatorilor sa ii oblige pe mai multi reprezentanti ai administratiei Ciuhandu, in frunte cu fostul primar Gheorghe Ciuhandu si viceprimarii Adrian Orza si Sorin Grindeanu, sa achite un prejudiciu de peste…