- Guvernul rus a propus-o pe Karin Kneissl, fosta sefa a diplomatiei austriece, pentru un loc in consiliul director al gigantului petrolier Rosneft PJSC, potrivit unui ordin publicat miercuri in monitorul oficial, transmite Bloomberg.

- Presedintele rus Vladimir Putin are programata pentru luni o intalnire cu omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, care a sosit in Rusia cu scopul de a se asigura de sprijinul politic si economic al Moscovei, pentru a doua oara de la declansarea protestelor opozitiei din tara sa in luna august…

- Mai mult de o mie de susținatori ai opozantului rus Alexei Navalnii au fost arestați, marți, dupa manifestații de strada organizate in semn de protest fața de condamnarea acestuia la 3 ani și jumatate de inchisoare. Un tribunal moscovit a concluzionat, marți, ca cel mai vehement critic al președintelui…

- BUCUREȘTI, 13 ian - SputniK. Alexei Navalnii a anunțat ca se va intoarce in Rusia pe 17 ianuarie. "Am cumparat bilete acasa. Așadar, duminica, 17 ianuarie, ma voi intoarce la Moscova cu cursa ”VICTORIEI", a spus Navalnii intr-un mesaj video pe contul sau de Instagram. © Sputnik / Евгений БиятовȘeful…

- Un efort demarat de mai mulți ani de Moscova pentru a reduce dependența de activele americane a impins valoarea rezervei de aur ale Rusiei peste cea de dolari pentru prima data in istorie, relateaza Bloomberg, citata de hotnews . Aurul constituia 23% din rezervele bancii centrale de la Moscova la sfarșitul…

- Rusia a inregistrat joi recorduri la numarul de infecții cu noul coronavirus și la decese, in absența unei carantinari generalizate pe fondul celui de-al doilea val al pandemiei care lovește țara, scrie AFP. Autoritațile au anunțat 635 de morți și 29.935 noi contaminari in ultimele 24 de ore, cu un…

- Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori globali de grau, intentioneaza sa impuna o taxa de export la acest produs de 25 de euro pe tona, in perioada 15 februarie – 30 iunie 2021, a anuntat, astazi, ministrul Economiei, Maxim Reshetnikov. Guvernul de la Moscova a pregatit un set de masuri pentru…

- Vladimir Jirinovski, deputat în Duma de Stat si lider al Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), a declarat recent la televiziunea publica rusa Rossia-1 ca, daca autoritatile Republicii Moldova vor încerca sa puna în aplicare retragerea trupelor ruse din…