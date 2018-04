Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director al Casei de Asigurari de Sanatate Braila, Luciana Boboc, este cercetat sub control judiciar intr-un dosar privind decontarea ilegala a unor sume importante de bani in baza unor retete fictive.

- La data de 16.04.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar fata de inculpata Boboc Luciana,pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional…

- Site-ul STIRIPESURSE.RO a preluat joi, 12 aprilie a.c., informatii despre care afaceristul Guido Retter, unul dintre cei vizați de articolul publicat sub titlul „DNA porneste TAVALUGUL achizitiilor publice: Un important personaj e cercetat” și care spune ca sunt neconforme cu adevarul.Omul…

- Fostul director general al Romarm, Dan Tache, a fost achitat marti de Curtea de Apel Brasov, el fiind condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru instigare la abuz in serviciu, decizia instantei fiind definitiva.Curtea de Apel Brasov a decis marti, sa admita…

- Fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Adrian Toni Neacșu, a explicat ca in anul 2013, cand s-a pus problema numirii procurorilor de rang inalt, numirile au venit in plic. Neacșu arata ca in aceste numiri s-a simțit implicarea brutala a SRI. Citește și: Un nou dosar penal BUBUIE…

- Actrita Heather Locklear este vizata de patru capete de acuzare pentru agresiune asupra politistilor de la biroul serifului, dar a reusit sa evite o acuzatie de violenta domestica, relateaza marti Press Association. Fosta vedeta din serialul "Dynasty", acum in varsta de 56 de ani, urmeaza…

- Fosta judecatoare de la Ineu, care a retrocedat, in fals, un sat intreg, este trimisa in judecata de catre procurorii DNA intr-un nou dosar. Ea este incarcerata in prezent, in alte doua cauze, instrumentate tot de DNA.

- Ultimul raport al Curții de Conturi a scos in evidența o groaza de nereguli la Casa de Asigurari de Sanatate Bistrița-Nasaud. Cele mai multe vizeaza decontari ilegale de medicamente și servicii medicale, in valoare de sute de mii de lei.