Fosta regină a Olandei, diagnosticată cu Covid-19 Printesa Beatrix, fosta regina a Olandei care in prezent are varsta de 83 de ani, a fost diagnosticata cu Covid-19. Intr-un comunicat a fost precizat ca Beatrix a fost testata dupa ce a prezentat „simptome usoare de raceala”. Prințesa a primit recent a treia doza de vaccin anti-Covid-19. Printesa se afla in izolare acasa – intr-un castel din centrul Olandei – si respecta regulile impuse celor care au primit rezultat pozitiv la test. Beatrix a fost regina Olandei timp de 33 de ani, pana ce a abdicat in 2013, dupa care fiul ei mai mare, Willem-Alexander, a devenit rege. Saptamana trecuta, ea a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

