- Gazele naturale, uleiul comestibil si cartofii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la serviciile de transport aerian, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In intervalul decembrie 2020 – decembrie 2021, preturile la gaze…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a Romaniei s-a ridicat la 21,369 miliarde de euro, in primele 11 luni ale anului 2021, in crestere cu 4,929 miliarde de euro fata de acelasi interval din 2020, releva datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Potrivit INS, in luna noiembrie…

- Mai puțin de jumatate dintre copiii ramași singuri in țara (41%) se vor bucura de sarbatori petrecute impreuna cu parinții plecați la munca in strainatate, care vor veni acasa de Craciun. Deși procentul copiilor in cazul carora exista o perspectiva a mutarii in strainatate, alaturi de parinți, este…

- Organizația PSD Giurgiu este in pragul imploziei din cauza deputatei Elena Dinu care vrea cu disperare sa preia șefia partidului in acest județ de la deputatul Marian Mina „Scheletu”, finul baronului Niculae Badalau. Elena Dinu, noua baba Dochia de la Giurgiu Dupa ce a ajuns deputat PSD ca urmare a…

- Consumul de energie al tarii a fost mai mare cu 5,3% in primele zece luni din acest an, in comparatie cu perioada similara a anului trecut, informeaza datele Institutului National de Statistica. In primele zece luni ale anului, consumul de energie al tarii a fost de 46,1 TWh, in creștere cu 5,3% fața…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 6,1%, in perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2021, comparativ cu anul trecut, spre deosebire de trimestrul III din acest an, cand se observa o scadere ușoara a investițiilor, acestea reducandu-se cu 0,4%, raportat la perioada similara din…