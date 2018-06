Fosta profesoară a româncei ucise cu 50 de lovituri de cuţit la Bruxelles, mesaj sfâşietor Georgiana Annemarie Panescu‎, fosta profesoara a Laurei, tanara de 21 de ani ucisa cu 50 de lovituri de cutit in capitala Belgiei, a postat un mesaj emotionant pe Facebook despre moartea fulgeratoare a celei care i-a fost eleva. Mesajul profesoarei este o replica data celor care o incrimineaza pe Laura, pentru ca, potrivit unor publicatii din Belgia, aceasta practica prostitutia in apartamentul in care a fost gasita decedata. Autorul crimei, un tanar de 24 de ani, a fost arestat. "Dincolo de aparente Sunt deja destule zile de cand Laura, o fiica, a trecut in nefiinta intr-un mod… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

