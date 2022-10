Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin mizeaza pe infuzia rușilor mobilizați pentru a schimba dinamica pe campul de lupta din Ucraina. Dar analiștii spun ca pierde timp prețios in timp ce operațiunea sa militara se prabușește sub presiunea ofensivei ucrainene. Exista semne ca Rusia are nevoie de mai mult decat personal pentru…

- Statele Unite "vor lucra cu aliatii si partenerii pentru a impune Rusiei masuri economice suplimentare rapide si severe" daca Moscova va anexa teritorii din Ucraina, a avertizat vineri presedintele american Joe Biden intr-un comunicat de presa, informeaza agenția AFP,

- Medvedev, care deține in prezent funcția de vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a postat pe Telegram un nou mesaj prin care amenința Occidentul, avertizand ca Moscova va apara teritoriile din Ucraina care vor fi incluse in Rusia in urma așa-ziselor referendumuri inclusiv prin folosirea…

- Este vorba despre Anatoli Gherașcenko. Acesta se afla in cadrul intituției cand ar fi cazut de la etaj. Oficialul rus a ocupat funcția de rector al institutului in perioada 2007-2015.Incidentul vine dupa o serie de decese ale unor cetațeni ruși de rang inalt raportate ca fiind accidente. Cel mai recent…

- SUA ”iau in serios” amenintarea lansata de presedintele rus ca ar putea recurge la arma nucleara in razboiul din Ucraina, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Casei Albe, care a vorbit despre ”consecinte severe” daca Putin si-ar pune in practica o asemenea amenintare, relateaza AFP și Agerpres…

- In articolul sau de opinie, Ministrul de Externe rus insinueaza ca africanii sunt in pragul foametei din cauza sanctiunilor impuse de occidentali impotriva Rusiei. Sanctiunile pun in pericol aprovizionarea cu cereale la nivel mondial, nu razboiul dus de Vladimir Putin impotriva Ucrainei, acuza seful…

- Ucraina a negat implicarea in moartea Dariei Dugina – fiica ideologului ultranationalist rus Aleksandr Dugin, considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir Putin -, pe fondul temerilor ca atentatul cu mașina capcana a ridicat miza razboiului dintre Rusia și Ucraina. Consilierul principal al lui…

- Statele Unite incearca sa prelungeasca conflictul din Ucraina, a declarat președintele rus Vladimir Putin, marți, in cadrul unei conferințe de la Moscova privind securitatea internaționala, informeaza Interfax.ru . „Situația din Ucraina arata ca SUA incearca sa prelungeasca acest conflict (n.r. – din…