Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta sud-coreeana demisa Park Geun-hye a fost condamnata vineri la opt ani de inchisoare, indeosebi pentru ca a beneficiat ilegal de fonduri ale serviciilor de informatii, pedeapsa care se adauga la cea pe care ea o executa deja, relateaza...

- Fosta președinta a Coreei de Sud a fost condamnata la inca 8 ani de inchisoare pe langa cei 24 pe care ii primise in aprilie pntru fapte de corupție. Magistrații au gasit-o vinovata pe Park Geun-hye de beneficierea ilegala de fondurile serviciilor de informatii. Aceasta pedeapsa se adauga la cea pe…

- Fosta presedinta sud-coreeana Park Geun-hye a fost condamnata, vineri, la opt ani de inchisoare, pentru ca a beneficiat in mod ilegal de fonduri din servicii de securitate, o pedeapsa care se adauga celei pe care o ispaseste deja, informeaza AFP.

- Park (66 de ani) este deja in inchisoare dupa condamnarea sa in aprilie la 24 de ani de detentie pentru abuz de putere si coruptie, in cadrul unui enorm scandal ce a provocat mari manifestatii.Fosta presedinta nu a fost prezenta in sala tribunalului din districtul central din Seul care…

- Presedinta sud-coreeana demisa Park Geun-hye a fost condamnata vineri la opt ani de inchisoare, indeosebi pentru ca a beneficiat ilegal de fonduri ale serviciilor de informatii, pedeapsa care se adauga la cea pe care ea o executa deja, scrie agerpres.ro.

- Presedinta sud-coreeana demisa Park Geun-hye a fost condamnata vineri la opt ani de inchisoare, indeosebi pentru ca a beneficiat ilegal de fonduri ale serviciilor de informatii, pedeapsa care se adauga la cea pe care ea o executa deja, relateaza AFP. Park (66 de ani) este deja in inchisoare…

- Fosta presedinta sud-coreeana Park Geun-hye a fost condamnata, vineri, la opt ani de inchisoare, pentru ca a beneficiat in mod ilegal de fonduri din servicii de securitate, o pedeapsa care se adauga celei pe care o ispaseste deja, informeaza AFP.Park, in varsta de 66 de ani, se afla deja in…

- Instanta suprema a decis achitarea Alinei Bica in dosarul privindu-l pe afaceristul Horia Simu, in care fostul procuror-sef a fost condamnat in prima instanta la trei ani si sase luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului. Decizia este definitiva, potrivit Mediafax. Magistratii Inaltei Curti…