Judecatoria Turda a emis, vineri, mandat de arestare preventiva pe numele Ancuțai Cârcu (38 de ani), cercetata într-un dosar de proxenetism, fiind acuzata ca ar fi înlesnit practicarea prostituției de catre doua tinere în clubul moștenit de la fratele ei, alaturi de alți barbați de la Turda.



&"Am aflat cu stupoare ca in dupa-masa asta a fost admisa propunerea de arestare facuta pe numele meu. Nu credeam sincer ca in Statul de drept “romania&" cineva mai poate fi privat de libertate fara nicio proba. Sper ca in raport de mine nu s-a comis vreo eroare judiciara…