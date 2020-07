Stiri pe aceeasi tema

- Amitabh Bachchan, unul dintre cele mai cunoscute staruri de cinema din India, a fost testat pozitiv cu COVID-19 si a fost internat in spital, relateaza Reuters, care citeaza un anunt facut chiar de actor pe pagina sa de Twitter."Am fost testat pozitiv cu COVID.

- Nick Cordero a murit dupa 95 de zile petrecute in spital. S-a luptat timp de 3 luni pentru viața sa, dar complicațiile aparute in urma infectarii cu COVID-19 i-au fost fatale. Starul Brodway s-a stins din viața ieri, pe patul unui spital din Los Angeles. Tragica sa trecere in neființa a fost anunțata…

- CHIȘINAU, 7 iun - Sputnik. Deputata Platformei DA, Arina Spataru, confirma ca este infectata cu COVID. Aceasta a facut o transmisiune in direct pe Facebook și a confirmat ca a fost testata pozitiv. © Sputnik / Anatolii Kiriak. Date actualizate: Un medic și un șofer de pe ambulanța au murit din cauza…

- Andrea Bocelli si intreaga familie, infectati cu coronavirus Tenorul Andrea Bocelli, in varsta de 61 de ani, a dezvaluit presei din Italia ca a fost infectat cu coronavirus. Nu doar el, ci intreaga sa familie. Se pare ca a fost diagnosticat cu COVID-19 pe data de 10 martie. Vezi aceasta postare pe…

- Mihai Bendeac a avut COVID-19? Ce spun medicii! Sambata seara, in cadrul emisiunii iUmor de la Antena 1, Mihai Bendeac a surprins pe toata lumea cu o declaratie. Celebrul actor a marturisit ca a fost infectat cu COVID-19. Nu doar el, ci intreaga sa familie. Totul s-ar fi intamplat in urma cu ceva vreme,…

- Regina muzicii pop a marturisit intr-o postare pe rețelele de socializare ca a fost testata pozitiv pentru anticorpi specifici noului coronavirus . Madonna, in varsta de 61 de ani, a facut dezvaluirea intr-un filmuleț, intitulat ”Jurnal de carantina nr. 14”, pe care l-a postat pe contul ei de Instagram…