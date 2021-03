Stiri pe aceeasi tema

- Fosta ministra a Turismului din Romania Elena Udrea a fost condamnata la opt ani de inchisoare cu executare pentru infracțiunile pentru care a fost trimisa in judecata de DNA in legatura cu dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, scrie Digi 24. Presa din Romania scrie ca Elena Udrea a primit…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decretat cinci zile de doliu național, in memoria victimelor COVID-19. Numarul americanilor care au murit din cauza complicațiilor provocate de noul coronavirus a depașit deja jumatate de milion.

- Jen Psaki, secretarul de presa de la Casa Alba, a anunțat ca vor fi cinci zile de doliu național și steagurile vor fi coborate in berna, in SUA, pentru a marca faptul ca 500.000 de americani au murit din cauza COVID-19. „Mai tarziu astazi, președintele, prima doamna, vicepreședintele și soțul vicepreședintelui…

- Președintele Joe Biden a decretat cinci zile de doliu național, timp in care drapelele vor fi arborate in berna, in memoria celor care s-au stins. Momentul este marcat și la Casa Alba cu un moment de reculegere.

- PSD va depune mai multe amendamente la buget, anunța prim-vicepreședintele Sorin Grindeanu: „Nu e deloc adevarat ca nu se poate, ca nu sunt bani, cum susține Cițu”. „Nu e deloc adevarat ca nu se poate, cum spune Guvernul, ca nu sunt bani cum susține Cițu pentru a-și justifica neputința sau…

- Liderul comunistilor, Vladimir Voronin, considera ca presedintele Maia Sandu a gresit cand a declarat marti, 12 ianuarie, la Kiev, ca regiunea Crimeea apartine Ucrainei. Voronin e de parere ca asemenea afirmatii pof afecta relatiile Republicii Moldova cu Federatia Rusa si ele ar trebui evitate.

- Republica Moldova ar putea primi primele vaccinuri impotriva Covid-19 „in prima decada a lunii ianaurie”. Declarația a fost facuta de fosta ministra a Sanatații, Viorica Dumbraveanu, pentru Europa Libera . Dumbraveanu a precizat ca este ultima informație de care dispune, de la Organizația Mondiala a…

- Secretarul de stat in domeniul tineret și sport Ivan Gheorghiu a avut astazi, 30 decembrie, o ședința de lucru cu președinții și reprezentanții Federațiilor Sportive. In cadrul discuțiilor, secretarul de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetarii Ivan Gheorghiu a menționat ca asigurarea…