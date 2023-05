Fostă mare șefă DIICOT, Alina Bica, fotografiată în timp ce vinde pizza în Italia! Legea din peninsula i-a permis sa se bucure liniștita de viața in timp ce iși executa pedeapsa. Ea lucreaza acum la restaurantul iubitului sau. Alina Bica a fost fotografiata in timp ce vindea pizza intr-un restaurant din Italia! Fosta șefa a DIICOT, care se afla acum in arest la domiciliu pe timp de noapte, a fugit din țara dupa ce a fost condamnata pentru favorizarea infractorului. Legea din peninsula i-a permis sa se bucure liniștita de viața in timp ce iși executa pedeapsa. Ea lucreaza acum la restaurantul iubitului sau. In imaginile surprinse de paparazzi in timpul unui eveniment care avea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

