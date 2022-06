Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo și-a luat iubita și copiii și au plecat impreuna in vacanța. Dupa un sezon agitat in viața profesionala, și dupa ce a trecut prin momente grele și in viața personala, atunci cand i s-a stins din viața un copil, starul de la Manchester United insoțit de familie a decolat cu avionul…

- Irinel Columbeanu a dat jos valul de pe chipul Monicai Gabor și a confirmat ca, intr-adevar, fosta lui soție iși merita porecla ,,Scorpia de la Izvorani”. Afaceristul a menționat ca banii au schimbat-o foarte mult pe fosta soție, inca din timpul mariajului, noteaza click.ro. Irinel Columbeanu a vorbit…

- La data de 20 mai ora 18.40, polițiștii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au fost sesizati de catre o femeie de 46 ani, din orașul Vicovu de Sus cu privire la faptul ca fostul sau soț, de 48 ani, provoaca scandal la domiciliul sau. A fost identificata femeia care a declarat verbal faptul […]…

- Duminica la 1 noaptea politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Galanesti, fiind programați in serviciul de patrulare, au oprit autoturismul condus de un barbat de 36 ani din Vicovu de Sus, care a inmanat lucratorilor de poliție cartea de identitate, permisul de conducere și certificatul autoturismului.…

- La data de 5 mai ora 04:30, o patrula din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei a oprit pentru control autoutilitara condusa de un barbat care transporta material lemnos. Intrucat conducatorul auto nu a putut prezenta documentele de proveniența pentru materialul lemnos transportat, polițiștii…

- Cristiano Ronaldo a postat prima fotografie cu fetita lui si a Georginei Rodriguez, dupa ce cuplul a trecut recent printr-o adevarata tragedie, fratele geaman al micutei murind la nastere. Fotbalistul s-a bucurat ca partenera sa a revenit acasa si a transmis un mesaj emotionant.

- Lumina Sfanta de la Ierusalim va ajunge și anul acesta in noaptea de Inviere in bisericile din județul Suceava. Anunțul a fost facut de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, in cadrul unui seminar organizat la Ciocanești, in cadrul Festivalului Național al Oualor Incondeiate.…

- Oana Roman vine cu noi marturisiri despre tatal sau. Fosta prezentatoare de TV susține ca sufera in continuare enorm din cauta parintelui ei. „Este cea mai mare durere a sufletului meu. Ma doare fizic și psihic”, a subliniat vedeta. Femeia și-a amintit de copilarie și despre legatura dintre ea și Petre…