- Robyn Crawford, o buna prietena a lui Whitney Houston, despre care s-a speculat multa vreme ca i-a fost si iubita, a povestit pentru prima data într-un interviu cum a început relatia lor, care este si subiectul unei carti ce va aparea pe 12 noiembrie,

- Brigitte Sfat, actualmente Pastrama este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Aceasta este renumita in principal prin prisma relațiilor amoroase destul de zbuciumata. Fosta soție a lui Ilie Nastase, fostul mare tenismen, și-a gasit insa liniștea in brațele actualului ei soț, Florin Pastrama.

- Un tanar de 18 ani a fost prins dupa ce a intrat prin efractie intr-o inchisoare din orasul german Vechta. Acesta a recurs la acest gest pentru a-si revedea fosta iubita. Barbatul a escaladat zidul in...

- Dupa ce Spynews.ro a publicat in exclusivitate imagini cu fostul sot al Elenei Ionescu, la brat cu noua iubita, Elena Ionescu a declarat ca Dragos este liber sa faca ce vrea cu viata lui. Acum insa, bruneta a aruncat bomba: se pare ca noua femeie din viata lui Dragos nu este chiar "noua"! Cei doi au…

- FOTO – Arhiva La data de 30 august, politistii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Sectia 2 Politie, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Cluj, au depistat si retinut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, din comuna Floresti, judetul Cluj. La data menționata,…

- Pe 9 și 10 septembrie, de la 20:00, Chefi la cuțite revine la Antena 1 cu un nou sezon, ce va inteți competiția gustului atat intre jurați, cat și intre bucatarii aspiranți la cel de-al șaptelea titlu al show-ului culinar și la premiul de 30.000 de Euro.

- Anamaria Prodan Reghecampf a vorbit azi despre o posibila revenire a lui Laurențiu Reghecampf, 43 de ani, aflat in prezent la Al-Wasl, in Emiratele Arabe Unite. „El se va intoarce la Steaua. Va lucra cu Gigi toata viața. Dar el are contract in Emirate, mai are doi ani acolo. Daca Steaua nu ar avea antrenor…