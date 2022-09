Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de doar 18 ani va petrece urmatoarele 30 de zile in arest preventiv, sub acuzația de tentativa de omor. Victima acestuia este un alt tanar, in varsta de 19 ani, care in urma agresiunii a ajuns in stare grava la spital, unde a fost supus unei intervenții chirurgicale. In acest moment, tanarul…

- Bianca Iordache a renunțat definitiv la fostele iubiri și se pare ca iubește din nou. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta iubita a lui Alex Bodi a vorbit despre viața ei amoroasa, dar și despre ce planuri mari de viitor are.

- Fosta iubita a lui Iliuța de la Balș, artistul care a acuzat-o de faptul ca i-a "furat" copilul și de mai bine de șase luni nu l-a vazut, a intrat in direct la Acces Direct, unde a facut o serie de dezvaluiri neașteptate. Iata unde se afla micuța in varsta de cinci ani, infiata de ei de la varsta de…

- Dupa desparțirea de Cristian Boureanu, Cristina Berciu se pare ca a fost așteptata cu flori de un admirator secret. Fosta iubita a lui Cristian Boureanu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca in ultima perioada se bazeaza foarte mult pe munca, insa va fi atenta la fiecare decizie pe care o…

- David Popovici este senzația momentului in sportul romanesc. Tanarul de 17 ani a devenit dublu campion mondial la natație, depașindu-și propriile recorduri. Celebrul inotator se bucura de succes nu doar in cariera, ci și pe plan personal. Cum arata iubita lui David Popovici Potrivit postarilor sale…

- COSMAR… O copila de 15 ani, din comuna Epureni, a vazut moartea cu ochii! Minora G.P. abia ce coborase din microbuzul ce o aducea acasa de la liceul din Barlad, cand a fost acostata de fostul ei iubit, un baiat de 18 ani, Darius Tacencu, din comuna Suletea. Acesta era pus pe scandal si avea […] Articolul…

- Selly a „comis-o” din nou! Celebrul vlogger a lovit patru mașini. Cum s-a produs totul, dar și ce a marturisit artistul despre polițiștii care au intervenit la fața locului. Cantarețul le-a dezvaluit totul fanilor in noul videoclip postat pe YouTube.

- Cel de-al șaselea pachet de sancțiuni impus de UE Rusiei include și o noua lista neagra pe care se afla, alaturi de alte aproximativ 60 de persoane, și presupusa iubita a lui Vladimir Putin, fosta gimnasta rusa, Alina Kabaeva.