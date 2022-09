Fosta iubită a lui Elon Musk vinde la licitaţie amintirile din facultate cu miliardarul Fosta iubita a antreprenorului Elon Musk scoate la licitatie fotografii si suveniruri din relatia ei cu miliardarul, potrivit CNN. Jennifer Gwynne vinde amintirile din anii de facultate prin intermediul RR Auction din Boston. Gwynne si Musk au inceput sa se intalneasca in 1994, cand amandoi lucrau in calitate de consilieri rezidenti intr-un camin universitar, potrivit unui comunicat de presa transmis de RR Auction. La scurt timp dupa ce a absolvit Universitatea din Pennsylvania, Musk a inceput un program de doctorat la Stanford, dar a renuntat pentru a lansa primul sau startup, Zip2. Sunt scoase… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

