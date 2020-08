Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut om de afaceri din Capitala a fost reținut de oamenii legii, dupa ce s-a aflat ca a incercat sa-și omoare soția, iar apoi a violat-o, in timp ce se aflau in Mamaia. Femeia este fosta iubita a celebrului producator muzical, Costi Ionița.

- Iubita lui Speak – Ștefan Sprianu, cantareața Cristina Sefania, caruia multa vreme i s-a spus Libelula, a avut parte de o schimbare radicala de infațisare. Fosta dansatoare, actuala solista și fosta participanta la un reality-show celebru, a crezut de cuviința ca nu i mai sta bine cum era. Așa ca acum…

- Aleksey Petrov și actuala lui iubita, Yekaterina Karpova, in varsta de 20 de ani, ar fi invitat-o pe Anastasia la o petrecere pe 14 iunie, potrivit The Sun. Crima a avut loc in apropierea orașului Suzun, din regiunea centrala Novosibirsk. Se pare ca dupa ce Anastasia a fost de acord sa participe…

- Costin Marculescu s-a stins din viața, lasand in sufletele celor ce l-au iubit un gol imens. Fosta sa partenera de viața a oferit noi declarații uluitoare privind perioada in care a fost alaturi de actor. Atunci, Costin Marculescu a trecut prin cel mai greu moment al vieții sale.

- Moartea lui Costin Marculescu ridica mari semne de intrebare. Actorul a fost gasit mort in locuința sa din București, in stare avansata de putrefacție. Prietenii sai exclud insa varianta sinuciderii. Din primele informații, Marculescu suferea de o boala grava. Fosta lui iubita a oferit detalii șocante…

- Artista Nicoleta Voicu, fosta iubita a lui Gheorghe Turda a ajuns sa traiasca din pensia parinților. Solista de muzica populara a fost nevoita sa paraseasca Bucureștiul și sa se mute la casa parinteasca de la țara.