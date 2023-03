Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Tatara, fosta iubita a lui Cosmin Achim, a facut dezvaluiri la GSP Live despre modul in care paria fostul jucator de la Petrolul și FC Voluntari. Cosmin Achim (27 de ani) este investigat de Departamentul de Integritate al FRF dupa ce ar fi pariat sume de bani pe mai multe meciuri din Liga 1,…

- Gheorghe Turda și Elena Merișoreanu, foști iubiți, in anii tinereții, se afla intr-un crunt razboi al declarațiilor pe seama motivului desparțirii. In timp ce Elena Merișoreanu a menționat ca erau ca doua pietre tari și ca n-ar fi avut o casnicie liniștita, Gheorghe Turda a dat de ințeles ca ea ar fi…

- Fanii echipei Petrolul au luat „cu asalt” capitala. O mie de fani din Ploiești se afla la București pentru a-și susține favoriții in duelul cu Rapid, din runda cu numarul 20 din SuperLiga Romaniei, iar in drumul lor spre stadionul „Arena Naționala” au aprins torțe și petarde. Fanii echipei Petrolul…

- Cristi Minculescu și-a surprins fanii cu o noua veste! Celebrul cantareț are o noua iubita. Acesta și-a refacut in sfarșit viața amoroasa dupa divorțul de Rodica. Fosta soție a starului rock a decis in urma cu mulți ani sa paraseasca Romania și sa se stabileasca in Germania, acolo unde a locuit și barbatul…