- Fosta mare gimnasta constaneana, Dana Sofronie, a implinit astazi 32 de ani, fiind una dintre cele mai cunoscute gimnaste la nivel national si internationa. Ca sportiva, Dana a avut realizari deosebite la Jocurile Olimpice de la Atena, din 2004, cand a cucerit aurul la echipe si a devenit vicecampioana…

- Controversatul proiect de extragere a aurului si argintului de la Rosia Montana pare sa intre intr-o noua etapa, ca urmare a reluarii procedurii de inscriere a sitului in Patrimoniul Mondial UNESCO. Putini stiu insa ce ar putea pierde Romania sau ce ar putea castiga de pe urma acestui proiect.

- Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Brasov a decontat, in anul 2019, peste 830 de tratamente medicale de care au beneficiat cetateni romani in alte state europene, valoarea totala a deconturilor fiind de aproximativ 3 milioane de lei. Conform informatiilor transmise Agerpres de catre CAS Brasov, in…

- Grecia, Cipru si Israel au semnat joi un acord pentru constructia unui gazoduct submarin cu o lungime de 1.900 de kilometri, intre zacamintele din estul Mediteranei care se dezvolta rapid si Europa, transmite Reuters. Decizia vine dupa ce Rusia și Ucraina au semnat luni un contract pe 5 ani un privind…

- Irina Tanase, iubita fostului lider PSD, Liviu Dragnea, a postat pe Instagram, inainte de Revelion, un mesaj cu talc, preluat dintr-un citat motivațional, in limba engleza, atribuit actriței Angelina Jolie, referitor la așteptarile pentru anul 2020, potrivit digi24.ro.In traducere, mesajul…

- In Uniunea Europeana, 3,6% dintre persoanele de 16 ani si peste au raportat in 2018 nevoi nesatisfacute in domeniul examinarii sau tratamentului medical, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cel mai ridicat procentaj de cetateni cu nevoi medicale nesatisfacute…

- ANALIZA… Tot mai multe voci din randul partidelor de dreapta aflate in zona Puterii vorbesc de schimbarea legislatiei actuale, prin aceea ca primarii sa nu mai fie alesi dintr-un singur tur, ca pana acum, ci sa se organizeze doua tururi. Calculele celor de la PNL sau USR duc spre ipoteza ca, in cazul…

- Intre prima jumatate a anului 2018 si prima jumatate a anului 2019, cele mai semnificative scaderi ale pretului gazelor naturale pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, s-au inregistrat in Danemarca (minus 1,7%), Ungaria (minus 1,6%) si Austria (minus 1,3%), iar cel mai semnificativ avans…