- Fosta gherila Fortele Armate Revolutionare din Columbia (FARC) si-a cerut public scuze pentru miile de rapiri pe care le-a comis in tara sud-americana si si-a exprimat regretul pentru "durerea" pricinuita victimelor, relateaza marti AFP. "Rapirea a fost o grava eroare de care nu putem decat sa ne caim",…

- Un lider al Fortei Alternative Revolutionare Comune (FARC), partid infiintat de fosta gherila marxista, a fost ucis vineri de rebeli ai Armatei de Eliberare Nationala (ELN) la Montecristo, in nordul Columbiei, a denuntat duminica fosta gherila, scrie AFP preluat de agerpres. Jorge Ivan Ramos, 52…

- Grupuri inarmate finantate de traficul de droguri au facut in 11 zile 33 de morti in diverse regiuni ale Columbiei, unul din cele mai grave bilanturi ale violentei in aceasta tara de la semnarea acordului de pace din 2016, au anuntat sambata autoritatile, conform Agerpres, care citeaza AFP.Vineri si…

- Procurorii DIICOT au trimis de curand in judecata dosarul sutelor de kilograme de cocaina pura din Columbia pierdute in Marea Neagra.Concret, au fost trimiși cetațeni romani și straini pentru fapte de trafic internațional de droguri și complicitate la acest gen de fapte precum și doi agenți…

- Un elicopter a cazut in sud-estul Columbiei, in timpul unei operatiuni impotriva unor gherile disidente ale Fortelor Armate Revolutionare din Columbia (FARC), a anuntat armata, conform AFP. Unsprezece militari au disparut si alti sase au fost raniti. La bordul elicopterului Black Hawk se aflau 17 militari,…

- Bianca Pop se menține poziții și continua sa le arate fanilor sai cate mii de euro are de fapt in portofel. Fosta ispita nu se lasa cu una, cu doua și le inchide gurile rautacioșilor care spun ca nu are nici dupa ce bea apa.

- Daco-Getica București renunța anul trecut la participarea in Liga 2 pentru a muta intreaga atenție catre sectorul juvenil. Acum readuce la fotbal și secția de seniori. Fosta grupare care ajungea pana in prima liga sub conducerea tehnica a lui Daniel Oprița, sub numele de Juventus, revine acum pe cocheta…

- Și armele tac pe timpul pandemiei de coronavirus: Armata Naționala de Eliberare (ELN) din Columbia a propus guvernului incetarea focului pe o perioada de 90 de zile.Acest armistițiu ar trebui sa creeze un ”climat de relaxare umanitara, care ar trebui sa favorizeze revenirea la negocierile de pace care…