Fostă glorie a FC Petrolul a ajuns după gratii O fosta glorie a FC Petrolul a fost reținuta pentru 24 de ore de catre polițiștii din Ploiești. Fotbalistul a fost prins pentru a treia oara conducand fara permis. Potrivit unor surse, Daniel Chirița (49 de ani), fosta glorie a FC Petrolul Ploiești, a fost prins la volan, deși avea permisul suspendat. Polițiștii de la rutiera nu l-au mai iertat de data aceasta, avand in vedere ca sportivul se regasea in aceasta situație pentru a treia oara. Chirița a fost reținut, luni 26 iunie, și dus la audieri și ulterior reținut. Fotbalistul ploieștean a fost dus in arest la București, pentru ca la Centrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

