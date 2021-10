Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați din Adjud au ajuns in arestul poliției vrancene dupa o acțiune a polițiștilor de la Crima Organizata Vrancea. Ei sunt banuiți de trafic de droguri, dar și ca ar fi facut parte dintr-o rețea care se ocupa cu vanzarea unor bunuri furate din alte state. Potrivit unor surse, barbații sunt…

- Miercuri seara, la emisiunea „Adevaruri despre trecut”, de pe TVR, fosta gimnasta olimpica Georgeta Gabor Antohi a facut dezvaluiri terifiante despre abuzurile indurate in tinerețe din partea antrenorului Bela Karolyi. ...

- Selecționerul Ion Marin și-a chemat jucatoarele la ultimul cantonament inaintea meciurilor pentru turneul de calificare.Tricoloarele U19 se pregatesc la Izvorani in aceasta saptamana, urmand ca pe 18 octombrie sa faca deplasarea in Malta pentru a disputa cele trei partide.Lotul convocat de selecționerul…

- Amalia Țiganuș a ales sa vorbeasca cu sinceritate despre cele mai dificile momente din viața sa. Fosta prostituata din Galați marturisește ca a abuzata in peste 40 de bordeluri din Spania și ca a trait clipe de coșmar.

- Politia Romana a aplicat, in sezonul estival, sanctiuni contraventionale de 311.012.247 de lei in urma controalelor la nivel national. "In perioada sezonului estival, Politia Romana a derulat actiuni, la nivel national, in special in locuri sau zone aglomerate (gari, aeroporturi, piete,…

- Romania are, in premiera, o medalie de aur la Campionatul mondial de acrobație cu planorul, la proba individuala. A caștigat-o luna aceasta Octav Alexan, un tanar pilot al Aeroclubului Romaniei. Campionatul mondial de acrobație cu planorul s-a desfașurat in Polonia.

- Ana Porgras, fosta concurenta „Survivor Romania 2021”, este foc și para pe Zannidache. Bruneta desființeaza ultimele declarații facute de Zanni la adresa ei. Mesajul dur transmis de fosta gimnasta il va pune pe ganduri pe Zanni. Ana il ataca dur pe Zanni Ana și Zannidache au avut o legatura speciala,…

- Luca, fiul lui Laurențiu Reghecampf, s-a afișat cu Asiana Peng, o fosta gimnasta din lotul olimpic de la Izvorani, noteaza Libertatea. „Da, Asiana este impreuna cu Luca și este foarte, foarte fericita cu el. Eu le doresc tot binele din lume și niciodata nu o sa ma amestec in viața sentimentala a fetei…