Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o discutie la telefon cu Emmanuel Macron, Vladimir Putin s-a luat din nou de exerctiile desfasurate de SUA si NATO in Marea Neagra, considerandu-le drept o „provocare” si sustinand ca „intensifica tensiunile intre Rusia si NATO”.

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron drept „o provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, a informat Agerpres . In convorbirea cu presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, drept o ”provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza AFP. In convorbirea cu presedintele…

- Compania rusa Gazprom a propus ca Republica Moldova sa iși ajusteze acordul de liber schimb cu UE și sa amane reformele pieței energetice convenite cu Bruxelles-ul in schimbul unui gaz mai ieftin, relateaza Financial Times, potrivit Mediafax. Fosta republica sovietica a declarat stare de urgența…

- Compania rusa Gazprom a propus ca Republica Moldova sa iși ajusteze acordul de liber schimb cu UE și sa amane reformele pieței energetice convenite cu Bruxelles-ul in schimbul unui gaz mai ieftin, relateaza Financial Times. Fosta republica sovietica a declarat stare de urgența in timp ce incearca sa…

- Modalitațile reanimarii formatului "Normandia" a fost discutate de catre ministrii de externe rus, francez si german. Parțile vor colabora cu scopul de a se intilni in curind pentru a discuta despre conflictul din Ucraina, a anuntat luni Moscova, dupa o conversatie telefonica intre Vladimir Putin, Emmanuel…

- Fosta camera de garda Pe nepusa masa, medicii din cadrul Laboratorului de Radiologie de la parterul Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț s-au trezit fara camera de garda. Luni, 27 septembrie, dupa pranz, doi angajați ai spitalului au evacuat toate lucrurile din camera de garda, inclusiv documente,…