Fostă directoare, condamnată cu suspendare în ultima zi a anului 2021 Judecatorii de la Tribunalul Mehedinți au condamnat, pe 31 decembrie 2021, o fosta directoare a Direcției Județene pentru Sport și Tineret(DJST). Femeia, care a fost acuzata de procurorii DNA de abuz in serviciu și nerespectarea dispozitiilor legii privind finantele publice, a primit o pedeapsa de doi ani și noua luni de inchisoare cu suspendare. Hotararea instanței nu este definitva și poate fi atacata cu apel la Curtea de Apel Craiova. Procurorii DNA anunțau, in august 2018, trimiterea in judecata a unei inculpate, la data faptelor director executiv in cadrul DJTS Mehedinți. Anchetatorii au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

