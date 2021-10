Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Ialomita, femeia, in varsta de 54 de ani, este acuzata de abuz in serviciu si delapidare a unor fonduri institutionale.”Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice s-au sesizat din oficiu, cu privire la savarsirea infractiunilor…

- Mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut ilegal indemnizatii de sprijin si indemnizatii de crestere a copilului pe baza unor documente false care atestau veniturile. In acest context, marți dimineața au loc 14 percheziții in Prahova. Prejudiciul este estimat la 26.000 de lei. ”La aceasta ora,…

- Politistii din Ialomita s-au sesizat si au inceput o ancheta dupa ce au constatat ca exista indicii conform carora un registrator de la un centru de vaccinare din Slobozia ar fi eliberat adeverinte de vaccinare false. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Ialomita, subinspector Ludmila Dascalu,…

- Și-a insușit bijuterii și bani in valoare de 500.000 de lei de la firma pentru care lucra Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii de delapidare. Din cercerari s-a stabilit…

- Politistii galateni a ridicat aproximativ sase kilograme de aur, in urma a noua perchezitii desfasurate la patru societati comerciale banuite de evaziune fiscala, din municipiul Galati, informeaza, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, citata de Agerpres . Potrivit sursei citate, politistii…

- Aproape 90 de tone de motorina diluata cu CLU (combustibil lichid ușor) au fost descoperite de polițiștii din Prahova in timpul unor percheziții care au avut loc in Ploiești și Barcanești. Ancheta a vizat doua linii de contrabanda: cu țigarete aduse ilegal in Romania din Ucraina, dar…