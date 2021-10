Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Judetean de Politie Ialomita a demarat o ancheta in cazul unei profesoare, fost director de scoala, care, timp de 3 ani, si-ar fi insusit bursele mai multor elevi, potrivit news.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Ialomita, Ludmila Dascalu, politistii au demarat cercetari…

- Ministrul educației, Sorin Cimpanu, a anunțat, miercuri seara, intr-o conferința de presa, ca a semnat o completare la ordinul comun cu ministrul sanatatii prin care s-a reglementat modul in care elevii se pot testa pentru a reveni la scoala, incepand cu a 8-a zi dupa confirmarea unui caz de COVID.…

- Se agraveaza situația infectarilor in școli. In Argeș sunt deja zeci de elevi și profesori confirmați cu coronavirus. In total, 37 de calse de la mai multe școli și gradinițe au reinceput deja cursurile online. Abia a inceput cea de-a doua saptamana de școala și județul Argeș numara deja 56 de cazuri…

- Multe unitați de invațamant au fost inchise, iar cursurile au fost suspendate, la doar cateva zile de la inceperea anului școlar in format fizic. Asta dupa explozia cazurilor de COVID-19 in randul elevilor. Pana in prezent, numarul elevilor infectați depașește deja 100, potrivit datelor colectate de…

- Aproximativ 2,8 milioane de elevi incep școala pe 13 septembrie. Dintre aceștia, mai bine de 2400 vor incepe și acest an școlar tot in format online din cauza faptului ca in localitațile unde locuiesc incidența depașește 6 la mia de locuitori. Dintre localitațile unde se va invața online, cele mai multe…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a declarat, marți, intr-o videoconferința cu premierul, ministrul de Interne și ministrul Educației, ca in noul an școlar li se va interzice elevilor accesul in clase cu maști textile. „Maștile utilizate in invațamantul primar, gimnazial, liceal și la nivelul universitaților…

- Aproximativ 30.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani s-au vaccinat in vacanța de vara impotriva Covid-19. Numarul este mult mai mare la categoria de varsta 16-19 ani unde, potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, s-au vaccinat aproximativ 145.000. In ceea ce privește personalul din Invațamant,…

- Gimnasta Sandra Izbașa, 31 de ani s-a casatorit sambata cu Razvan Banica, 29 de ani, actor la Teatrul Notarra și nepotul lui Ștefan Banica jr. Dupa un an de relație, Sandra Izbașa și Razvan Banica au spus ”DA” in fața ofițerului de stare civila. Sandra și Razvan s-au hotarat sa faca pasul de Craciun…