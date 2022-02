Stiri pe aceeasi tema

- Desfasurarea trupelor americane in Europa arata Rusiei ca are motive de ingrijorare, i-a declarat, miercuri, lui Matthew Chance de la CNN purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dmitri Peskov, scrie agentia TASS. „SUA continua de facto sa creasca tensiunea in Europa”, a spus Peskov, adaugand ca desfasurarea…

- In orasele din Ucraina, pe panouri publicitare care arata un tanar zambitor in echipament de lupta complet se afla urmatorul mesaj: „Invatati cum sa va aparati casa astazi”. Reclama din partea Fortelor de Aparare Teritoriala din Ucraina, o ramura a armatei, pare sa functioneze. In timp ce invazia rusa…

- In contextul tensiunilor ruso-ucrainene, Romania beneficiaza de o atenție deosebita din partea presei internaționale. ”Franta intentioneaza sa trimita sute de soldati in Romania”, titreaza Le Figaro. Cotidianul francez citeaza un interviu acordat pentru postul de radio France Inter, de catre ministrul…

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, Josep Borrell, si secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, au abordat intr-o convorbire telefonica tensiunile din Ucraina si au subliniat ca orice agresiune suplimentara la adresa acestei tari “va avea consecinte uriase”, transmite duminica…

- Guvernul chinez si-a exprimat vineri sprijinul pentru interventia militara condusa de Rusia in Kazahstan, menita sa puna capat protestelor antiguvernamentale care au zguduit timp de mai multe zile aceasta tara din Asia Centrala, bogata in petrol, informeaza dpa, potrivit Agerpres.

- Autoritatile din Rusia au recunoscut marti ca au inteles gresit cererile formulate de OMS si ca inca nu au prezentat documentele necesare pentru autorizarea vaccinurilor sale anti-COVID-19. „Nu am oferit inca informatiile care trebuiau furnizate pentru ca am avut o viziune diferita despre informatiile…

- Trimiterea de trupe americane pentru a apara Ucraina de un atac rusesc „nu este luata în calcul” pentru ca tara nu face parte din NATO, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden.„Ideea ca SUA sa recurga unilateral la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a invitat pe omologul sau brazilian Jair Bolsonaro sa viziteze Rusia. Vorbind la ceremonia de prezentare a acreditarilor ambasadorilor, Putin a declarat ca Rusia va continua sa consolideze treptat cooperarea bilaterala cu Brazilia pe domenii comerciale, energetice,…