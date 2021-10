Stiri pe aceeasi tema

- Vitalie Lemne a fost numit in funcția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe o perioada de 5 ani. Candidatura acestuia a fost aprobata cu votul a 57 de parlamentari.

- Partidul Unitații Naționale anunța flash mob in fața Parlamentului - „stop cumatrismul PAS”, in aceasta duminica. „Republica Moldova devine tot mai mult o republica a verișoarelor, cumetrelor și concursurilor trucate, care au ca scop instituirea unei guvernari totale PAS”, scrie liderul PUN, Octavian…

- Parlamentul a adoptat, cu 54 de voturi, hotarirea privind revocarea membrilor Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare: președintelui Valeriu Chițan, vicepreședinților Nina Dosca și Iurie Filip, membrului Viorel Miron. Hotarirea a fost adoptata in temeiul Legii privind…

