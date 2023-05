Stiri pe aceeasi tema

- Accident tragic in Capitala, soldat cu un decedat! In cursul zilei de duminica, 9 aprilie, Monica Odagiu a provoca un accident grav accident rutier, in București, care a dus la moartea unui tanar in varsta de 35 de ani. In ce circumstanțe s-au petrecut faptele. Monica Odagiu a provocat un grav accident…

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei de vineri, 7 Aprilie 2023, ora 22:10, pe strada Postavarului din municipiul Bucuresti.Din primele informatii, un accident moto a avut loc pe strada Postavarului, unde conducatorul unui autoturism a patruns pe contrasens intrand in coliziune frontala cu o motocicleta.…

- Conducatoarea unei ambulanțe private a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a lovit 3 autovehicule parcate și s-a rasturnat pe carosabil. Evenimentul s-a produs pe strada Popa Ștefan din Sectorul 5 al Capitalei.

- Un accident rutier a avut loc in cursul zilei de vineri, 17 Martie 2023, ora 18:00, pe E85, in localitatea Pufesti din judetul Vrancea.Din primele informatii, un grav accident rutier a avut loc pe E85 DN2 Adjud Focsani km 216 200m, in localitatea Pufesti unde a avut loc o coliziune intre doua TIR uri…

- Cerasela este una dintre cele mai indragite foste concurente de la "Insula Iubirii", emisiune difuzata la Antena 1. Chiar daca nu mai formeaza un cuplu cu cel cu care a intrat in emisiune, aceasta nu a stat sa sufere prea mult timp, iar acum se bucura de ceea ce ii ofera viața. Are o mulțime de admiratori,…

- Un accident grav s-a produs, sambata, 25 februarie, in București, fiind implicata și o ambulanța. Din primele informații, traficul este ingreunat in centrul Capitalei. Se circula greu in Pasajul Unirii, anunța Digi24. Polițiștii rutieri se afla la fața locului. Tot astazi, circulația tramvaiului 41…

- Politistii de la Brigada Rutiera au urmarit pe strazile Capitalei un sofer care se urcase beat si drogat la volan și nu a vrut sa opreasca la semnale. Șoferul a fost prins dupa ce a lovit o alta masina.