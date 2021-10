Fosta coaliție sparge gheața: Se pune la cale o întâlnire de taină înainte de consultările cu Iohannis (surse) Președintele Klaus Iohannis a chemat partidele la consultari, luni, 11 octombrie, in vederea desemnarii unui candidat pentru funcția de prim-ministru. Doar ca negocierile intre partide par sa fie inexistente, o majoritate parlamentara nu exista și pana și liberalii au anunțat ca renunța sa-l mai propuna pe Florin Cițu. In aceste condiții, este puțin probabil ca președintele sa anunțe o desemnare luni seara. Asta daca lucrurile nu se vor schimba radical in ultimul moment. Sau, cel puțin, daca nu exista semnale ca fosta coaliție PNL-USR-UDMR se reașeaza la masa negocierilor și incearca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- “Avem un Guvern nou, o coalitie care a inceput discutia pe PNRR mai tarziu decat celelalte tari. Toate au inceput anul trecut prin octombrie, noi aveam un PNRR, in coalitie s-a decis sa fie putin schimbat PNRR-ul, varianta cu care am mers la Bruxelles. Deci am avut de aici putin delay. Ceea ce pot sa…

