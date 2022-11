Daca consilierii locali din Alba Iulia iși vor da acordul, in ședința din 29 noiembrie 2022, cladirea fostului Cinematograf „Columna” va fi transforanta intr-un centru multifuncțional de cartier, in care sa poata fi organizate diferite evenimente. Spațiile din interiorul consacratului cinematograf vor fi modernizate pentru a servi ca sali multifuncționale, unde se vor putea organiza […] The post Fosta cladire a Cinematografului „Columna” va fi transformata in centru multifuncțional de cartier first appeared on albaiuliainfo.ro .